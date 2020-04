Continua il calo dei nuovi casi di coronavirus in Italia, dopo un leggero rialzo dei casi giornalieri dei giorni scorsi. Sono 566 i morti nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia in Italia si registrano 159.516 contagiati, 20.465 deceduti e 35.435 guariti. Sono 159.516 i casi totali di contagio da coronavirus in Italia, 3.153 in più, un incremento inferiore rispetto a quello (+4.092) segnato ieri. 103.616 gli attualmente positivi, 1.363 in più (ieri +1.984), 35.435 i guariti, 1.224 in più (ieri +1.677), 20.465 i deceduti, 566 in più (ieri +431). Ma a Milano il trend resta in crescita. L’assessore lombardo Gallera: “Ancora troppa gente in giro”

Il bilancio Italia aggiornato ad oggi:

• casi attuali: 103.616 (+1.363)

• morti: 20.465 (+566)

• guariti: 35.435 (+1.224)

TOTALE CASI: 159.516 (+3.153)

La situazione in Trentino

7 decessi e 63 nuovi casi di contagio in Trentino su 769 tamponi eseguiti. Come per la Lombardia anche Fugatti ha detto “No” alla riapertura delle librerie. Per le altre attività a cui è stato dato l’ok per la riapertura, come da decreto nazionale, “il lavoratore non deve avere più di 37,5 di febbre e deve dichiarare che nessun famigliare soffre di sintomi legati al coronavirus”. 300 i deceduti complessivi. 3.799 i positivi totali.

Scendono a 56 (-5 ) i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sui 98 posti disponibili.

Qui il report completo dell’ISS