MOIGE: un progetto per le mamme povere a causa del Covid-19

Molte famiglie, che già prima dell’emergenza si trovavano in difficoltà nell’accudire e nel gestire i propri figli, ora devono anche fare i conti con questa nuova realtà che ha importanti ricadute sul piano psicologico per via dell’isolamento forzato, della paura e dell’incertezza, aggravando così una situazione già difficile.La situazione di emergenza nazionale rende necessario sostenere e aiutare specialmente le mamme con bambini in difficoltà economica e sociale ad affrontare nel miglior modo i cambiamenti epocali che stiamo vivendo.



Daremo vita al progetto “Mamme per l’Italia” per dare supporto e orientamento alle mamme povere, spesso single, che si trovano a dover riorganizzare la propria vita e che devono in moltissimi casi conciliare lo smart working con i compiti genitoriali.Abbiamo infatti deciso di attivare una linea diretta attraverso cui le mamme in difficoltà potranno mettersi in contatto e dove riceveranno dalle nostre mamme Moige, psicologhe, pedagogiste e operatrici sociali, una teleconsulenza che fornirà aiuto nella gestione dei figli, e uno sportello di ascolto per la gestione dello stress e dell’ansia dovuti all’emergenza. Per fare tutto questo e per poter garantire costantemente questo servizio però abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, perché da soli non ce la possiamo fare.