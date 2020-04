Castel Lebenberg tra passato e presente

Le volte in cui però si trova nel giardino privato, uno dei suoi luoghi preferiti in tutto il castello, ad ammirare il panorama e gli affascinanti scorci del castello, si sente completamente ripagata della fatica e dei sacrifici e riesce a dare un significato a tutti i suoi sforzi e ad apprezzare appieno la sua casa.



Nel nostro immaginario, re, principesse, nobili risiedono in un castello, attorniati da persone che si occupano di tutto per loro. Anouschka, invece, ha imparato sin da piccola, e lo ha poi insegnato ai suoi figli, ad aiutare in casa e a darsi da fare, a “sporcarsi le mani”, a non essere schizzinosi, portando carichi pesanti, lavorando la terra, raccogliendo le mele, facendo sopralluoghi della casa dopo ogni pioggia per controllare se vi siano o meno punti in cui è piovuto dentro. “Confort e lusso sono qualcos’altro”.

Attualmente, la mamma di Anouschka si occupa delle piante e dei fiori in giardino, mentre Anouschka si dedica principalmente alle faccende legate alla burocrazia del castello, alle forniture, ma anche ad accogliere e guidare i visitatori che tra primavera e autunno si recano a Castel Lebenberg per apprezzarne le sue meraviglie: la sala delle armi; la sala degli specchi in stile rococò con mobili sfarzosi, carta da parati decorata ad arte, tappeti orientali e grandi lampadari; la stanza rustica in stile gotico-rinascimentale arredata con mobili d’epoca; la sala dei cavaliericon pesanti mobili scuri e il famoso affresco che rappresenta l’albero genealogico con le 12 generazioni dei proprietari di Castel Lebenberg; la stanza dell’impero costruita nella roccia e il meraviglioso giardino alla francese ai piedi del castello.



Anouschka ama questo genere di lavoro, avere a che fare con le persone e occuparsi di cultura e se Castel Lebenberg non avesse fatto parte della sua vita, probabilmente avrebbe scelto di lavorare nell’ambito di organizzazione di eventi culturali o della gestione museale. Oltre alle visite per adulti all’interno del castello, Anouschka si occupa anche di organizzare appuntamenti didattico-creativi per le scolaresche, come quello che ha dato come esito un opuscolo con 40 racconti scritti da bambini dai dieci ai dodici anni, ispirati alla loro esperienza: avere la possibilità di girare completamente liberi per il castello per qualche ora e di esplorarlo senza limiti.



Un altro momento speciale è legato alla meravigliosa Cappella di Santo Stefano del XIV secolo all’interno del castello, con affreschi medievali e dotata di un’acustica perfetta, dove Anouschka e i suoi fratelli si sono sposati e dove tutti i nipoti sono stati battezzati. Qui, ogni lunedì di Pantecoste, gli abitanti di Cermes in processione con il Santo si recano per assistere alla messa e, successivamente, il parroco e il sindaco del paese vengono invitati a colazione dalla famiglia van Rossem, felice di ospitare la celebrazione benché di fede protestante.



Castel Lebenberg è un luogo meraviglioso in cui passato e presente convivono, sontuosità e umiltà, ricchezza e semplicità, un luogo pieno di contrasti che generano un’armonia unica, che si può testare direttamente andando a visitarlo e avendo a che fare con la famiglia che lo abita.