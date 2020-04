Costruire ora un sistema sanitario mondiale per sconfiggere le pandemie

Il 25 e 26 aprile lo Schiller Institute terrà la sua prima conferenza internazionale via Internet, per via dell’emergenza sanitaria in tutto il mondo. Relatori da tutto il mondo parleranno della Nuova Via della Seta della Salute, ovvero della cooperazione con Cina e Russia per sconfiggere il Covid-19 e rimettere in sesto i sistemi sanitarî e le economie nazionali distrutti in tutto il mondo dalle folli misure di austerità e da una politica economica liberista che si è rivelata fallimentare. Uno dei temi principali sarà un “Progetto Apollo” per creare un sistema sanitario mondiale.



La conferenza sarà in lingua inglese e sarà suddivisa nelle seguenti sessioni:



1. Perché la geopolitica deve essere sostituita da un nuovo paradigma nei rapporti internazionali

2. La creatività come segno distintivo della cultura umana: l’urgenza di un nuovo Rinascimento classico

3. Verso una comprensione migliore del funzionamento del nostro universo

4. La scienza dell’economia fisica.



La conferenza può essere seguita da casa. Per registrarsi è sufficiente aprire il collegamento qui sotto, fare un clic su RSVP e riempire il modulo in calce coi proprî nome, cognome e indirizzo di posta elettronica cui si riceverà un invito per il collegamento via Internet.



Noi del Movimento Solidarietà stiamo inoltre lavorando alla possibilità di fornire la traduzione italiana in diretta. Quindi vi chiediamo di confermare la vostra prenotazione scrivendo anche a noi (movisol2@libero.it) e specificando se potreste aver bisogno della traduzione italiana.



PROGRAMMA E PAGINA PER L’ISCRIZIONE

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20200425_national_conference



“PROGETTO APOLLO” PER SCONFIGGERE LA PANDEMIA