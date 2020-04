Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). Prorogato il termine per l’invio delle domande

Con il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 sull’emergenza coronavirus, il termine ultimo per la presentazione delle istanze di indennizzo da parte dei risparmiatori slitta al 18 giugno 2020. Inizialmente la domanda di indennizzo poteva essere presentata a partire dal 22 agosto 2019 e per i 180 giorni previsti del decreto, e quindi fino a febbraio 2020. Successivamente, poi, abbiamo assistito ad una proroga di ulteriori 60 giorni dovuta essenzialmente a problemi legati ai malfunzionamenti iniziali della piattaforma online per l’inoltro delle domande e all’organizzazione delle diverse banche nel fornire la documentazione necessaria da allegare.



Questa volta le motivazioni che hanno spinto il Governo ad ampliare la finestra per presentare le domande sono ben più ampie e giustificabili.

L’unica cosa che ci auguriamo è che in questo periodo venga fatta maggiore chiarezza sulla documentazione relativa alle violazioni massive che devono obbligatoriamente allegare tutti i risparmiatori che non hanno potuto accedere al rimborso mediante la procedura forfettaria (c.d. primo binario) e che stanno approfittando di questa proroga per avere delle risposte più chiare.

Qui le informazioni tecniche per accedere al Fondo e, eventualmente, avvalersi del sussidio di Aduc: https://www.aduc.it/iniziative/firma/id/14

Simone Pirito, consulente finanziario autonomo, collaboratore Aduc