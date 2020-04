Franco Trentalance su “Le Cronache di Escort Advisor”

Ne “Le Cronache di Escort Advisor”, accanto ai volti più noti, anche le professioniste del sesso a pagamento, i loro clienti e gli utenti del sito dicono la loro su come si sono adattati a questa situazione. Una sorta di Playboy moderno che affianca alla sensualità delle professioniste, contenuti di rilievo e diversificati, come negli anni ‘60 in cui nella rivista vicino a sensuali modelle, erano affiancati scritti di Truman Capote, Arthur Miller e molti altri intellettuali. Mike Morra, il fondatore di Escort Advisor, diventa così un novello Hugh Hefner e ancora una volta sfida i benpensanti creando uno spazio di libertà creativa.



Un’iniziativa che viene sostenuta da personaggi altrettanto fuori dagli schemi che hanno deciso di rallegrare milioni di utenti e migliaia di escort costretti a stare a casa, spesso in solitudine.



Spiega Mike Morra, Ceo di Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa: Uno spazio di Escort Advisor per un progetto così particolare sottolinea la natura stessa del sito. Quella di provocare e di andare controcorrente. Per distinguerci ancora di più dalle bacheche di annunci che anche in questo momento si limitano a stare lì immobili a offrire una vetrina di visibilità per ragazze che non possono lavorare e clienti che non possono uscire, come se nulla fosse cambiato. Noi invece vogliamo stare vicino a escort e utenti, fornendo uno spazio per esprimersi. In più in un momento come questo, di forte limitazione della libertà personale e di incertezza legata al virus, serve proprio un luogo dove dire la propria senza censure.