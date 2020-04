Covid-19. Nuovo studio conferma che il virus è nell’aria

Solo poche settimane fa era balzata agli onori della cronaca la notizia che circa uno studio che aveva come obiettivo quello di stabilire le possibili relazioni tra l’inquinamento da particolato atmosferico e la rapida diffusione della pandemia di coronavirus.

Oggi, la Società Italiana di Medicina Ambientale, ha reso noti alcuni risultati dello studio affermando come il coronavirus sia stato trovato sul particolato atmosferico, aggiungendo come questa scoperta permetterà di analizzare la presenza del virus nelle città italiane così da poterne prevenire ulteriori nuovi focolai.

Secondo quanto riportato da AGI, uno dei coordinatori della ricerca, Leonardo Setti, ha affermato come il team abbia individuato l’RNA del virus all’interno di 34 campioni di PM10 raccolti in alcuni siti industriali della provincia di Bergamo tra lo scorso 21 febbraio e il 13 marzo. Lo stesso Setti ha poi specificato: “I campioni sono stati analizzati dall’Università di Trieste in collaborazione con i laboratori dell’azienda ospedaliera Giuliano Isontina, che hanno verificato la presenza del virus in almeno 8 delle 22 giornate prese in esame. I risultati positivi sono stati confermati su 12 diversi campioni per tutti e tre i marcatori molecolari, vale a dire il gene E, il gene N ed il gene RdRP, quest’ultimo altamente specifico per la presenza dell’RNA virale SARS-CoV-2. Possiamo confermare di aver ragionevolmente dimostrato la presenza di RNA virale del SARS-CoV-2 sul particolato atmosferico rilevando la presenza di geni altamente specifici, utilizzati come marcatori molecolari del virus, in due analisi genetiche parallele”.

Secondo i ricercatori, stanti queste evidenze, sarebbe molto plausibile che il virus possa essere presente sul particolato in aria ambientale e, in presenza di alte concentrazioni di PM, creare dei veri e propri raggruppamenti aumentando la, già forte, potenza infettiva del coronavirus. Nonostante questo, non certifichi la possibilità che esista una nuova via di contagio, i ricercatori hanno chiarito come questi dati siano importanti, in vista di una fase due, evidenziando la necessità di tenere sotto controllo i valori delle PM e dell’inquinamento nelle città italiane.

Inoltre, i ricercatori hanno informato di essere in stretto contatto sia con l’OMS che con la Commissione Europea e di aver condiviso con loro i risultati della ricerca così da poter svolgere ulteriori studi che possano confermare queste prime prove. Aggiungendo come, soprattutto alla luce di queste nuove evidenze, sia fondamentale che le persone continuino ad utilizzare la mascherina e a rispettare le norme di distanziamento sociale.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’epidemiologo Prisco Piscitielli dichiarando: “Ad oggi le osservazioni epidemiologiche disponibili per Italia, Cina e Stati Uniti mostrano come la progressione dell’epidemia Covid-19 sia più grave in quelle aree caratterizzate da livelli più elevati di particolato. Esposizioni croniche ad elevate concentrazioni di particolato atmosferico, come quelle che si registrano oramai da decenni nella Pianura Padana, hanno di per sé conseguenze negative sulla salute umana, ben rilevate e quantificate dall’Agenzia Europea per l’Ambiente, rappresentando anche un fattore predisponente a una maggiore suscettibilità degli anziani fragili alle infezioni virali e alle complicanze cardio-polmonari. È arrivato il momento di affrontare il problema”.