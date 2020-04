Sardine e il Papa? Infatti era uno scherzo da Radio24

Erano ormai passate le due date di un possibile appuntamento in Santa Marta tra il leader delle sardine Mattia Santori e il capo della Chiesa di Roma Papa Francesco.

La telefonata famosa che sarebbe intercorsa tra Sardine e Vaticano era uno scherzo.







Partiva da Radio24, la trasmissione “La Zanzara” di David Parenzo e Giuseppe Cruciani.

Passate le due date di aprile, visto che il 23 era ieri, Santori aveva attribuito al Coronavirus il decadere del tutto.

E invece nulla. Era uno scherzo. Come e’ stato spiegato e smentito pochi minuti fa in Diretta Radio. La voce andata in onda non era della Segreteria vaticana ma si trattav di un cabarettista, Andro Merku’.

Il Vaticano, in genere molto attento a queste vicende, non aveva mai smentito. In compenso molte testate ne avevano parlato. Probabilmente copiando a vicenda la falsa notizia (CM).