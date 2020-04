Biancofiore, Covid-19 solo a Bolzano? Sindaco se esiste batta un colpo!

Se nei prossimi mesi Bolzano tornerà epicentro della pandemia per le scelte scellerate della politica, non esiterò a esporre denuncia per attentato alla salute pubblica.

Sono giorni che io, da una parte a tutela della salute dei miei concittadini e il personale medico e il sanitario del San Maurizio, dall’altra denunciamo l’ennesimo schiaffo a Bolzano capoluogo da parte della Provincia, col concentramento di tutti i casi Covid al nosocomio cittadino già altamente ingolfato. Basti pensare alle liste d’attesa inevase per anni.



Sbagliata nel merito e nel metodo la decisione dell’amministrazione sanitaria altoatesina, nel metodo perché è dimostrato che l’unica cosa che argina il virus è il distanziamento sociale in ogni senso; nel metodo perché non solo non si ascoltano gli angeli delle corsie che finora ci hanno tutelato rimettendoci spesso salute e vita , ma anche perché si fa evidentemente bassa politica sulla emergenza sanitaria.

Liberare le valli dal virus e concentrarlo a Bolzano “italiana” è il fine, questo nella totale afonia del sindaco del capoluogo, intento a farsi campagna elettorale e a non disturbare il manovratore del quale ha bisogno dei voti per poter pensare di rivincere allorquando torneremo alla democrazia.

