Turismo: Trentino Suite Digital HUB per APT

Per contribuire al sostegno del sistema turistico ed in particolare alle attività dei nostri operatori è ora disponibile, su questo sito, TRENTINO SUITE Digital Hub, una sezione che offre contenuti, linee guida e strumenti utili e gratuiti per affrontare diversi momenti connessi a questa crisi (approfondimenti commerciali, proposte formative per voi e per i vostri collaboratori, ecc).

Questo strumento è stato progettato dal Board Commerciale di Trentino Marketing con fondamentale supporto delle Associazioni di Categoria (ASAT, UNAT, FAITA e FIAVET), delle ApT territoriali e con la supervisione di agenzie di consulenza specializzate; è stato concepito per garantire una reale politica di sistema, consci che in questo frangente muoversi in ordine sparso potrebbe non risultare efficace se non addirittura controproducente.

TRENTINO SUITE Digital Hub è un prodotto dinamico ed i contenuti verranno aggiornati in base all’evoluzione della situazione Covid19 (lockdown, post lockdown, ripresa e normalizzazione) . Alle prime linee guida ad oggi disponibili (sales&distribution, comunicazione/ online marketing e formazione) andranno quindi presto ad aggiungersi nuove sezioni ed approfondimenti, tra cui insights su mercati di interesse, stimoli sullo sviluppo del prodotto turistico futuro, indicazioni sull’utilizzo degli strumenti di sistema e informazioni di supporto alle imprese.

Sarà nostro compito condividere ogni nuova riflessione o strumento con ognuno di voi attraverso i diversi canali di comunicazione interna attivati e attraverso le singole ApT, sempre disponibili per ulteriori chiarimenti e assistenza.