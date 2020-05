Cinque intelligence danno la colpa al Partito Comunista Cinese sul Covid-19

Il Partito Comunista Cinese (PCC) ha distrutto intenzionalmente prove e ha nascosto notizie sull’epidemia di coronavirus di Wuhan a causa del “pericolo per altri paesi”, ha rivelato un rapporto di intelligence trapelato e ripubblicato dal noto quotidiano Breitbart.

Il rapporto, un prodotto dell’alleanza dell’intelligence di cinque paesi, ovvero del Regno Unito, degli Stati Uniti, del Canada, dell’Australia e della Nuova Zelanda, ha scoperto che il regime cinese ha fatto “sparire” i dottori che denunciano sul virus, ha censurato le notizie sull’epidemia, ha distrutto campioni del virus nei laboratori e ha rifiutato di consegnare campioni a scienziati internazionali, ritardando la capacità di produrre una cura per il virus.

Il dossier di intelligence, trapelato al Telegraph di sabato in Australia , ha scoperto che già dal 31 dicembre i funzionari comunisti hanno iniziato a censurare termini come “Wuhan Unknown Polmonite”, “Wuhan Seafood Market” e “Variazione SARS”.

Il 1 ° gennaio il mercato del pesce di Wuhan è stato chiuso e disinfettato con candeggina, eliminando così la possibilità di comprendere l’origine di un focolaio lì.

Più tardi quella settimana la commissione sanitaria nella provincia locale di Hubei ordinò ai laboratori di interrompere i test per il virus, oltre a chiedere la distruzione di qualsiasi campione del coronavirus. Il giorno seguente, la National Health Commission in Cina ordinò che tutti i campioni del nuovo coronavirus venissero trasferiti in strutture sicure o fossero distrutti introducendo un “ordine di non pubblicazione” sul virus.

Il rapporto ha castigato il regime comunista per la sua “negazione mortale della trasmissione da uomo a uomo” e ha anche preso di mira l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per aver sostenuto la linea del PCC sul virus.

“Nonostante le prove della trasmissione uomo-uomo dall’inizio di dicembre, le autorità della Repubblica popolare cinese negano fino al 20 gennaio”, afferma il rapporto.

“L’Organizzazione mondiale della sanità fa lo stesso. Tuttavia i funzionari di Taiwan hanno sollevato preoccupazioni già dal 31 dicembre, così come gli esperti di Hong Kong il 4 gennaio ”, ha aggiunto il rapporto.

Il rapporto ha anche confermato che il controverso laboratorio dell’Istituto di Virologia di Wuhan aveva effettivamente lavorato sui coronavirus nei pipistrelli, con un ceppo che rappresentava una corrispondenza genetica del 96% per il virus Covid-19 che ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.