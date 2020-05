Covid-19. Fugatti vuole la cura al plasma in Trentino

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha aperto alla cura al plasma per combattere l’emergenza Covid-19. La cura, attualmente sperimentata negli Ospedali di Mantova e Pavia con un discreto successo, è stata messa sul tavolo della Giunta provinciale.

Nel bollettino di oggi, il Presidente Fugatti insieme all’Assessore alla Salute Stefania Segnana e al direttore generale dell’Apss Paolo Bordon ha annunciato che c’è la disponibilità a valutare la cura col plasma iperimmune delle persone guarite, al fine di curare gli attuali contagiati. Tutto questo però non deve far dimenticare l’attuale quadro clinico provinciale: nell’ultima giornata sono stati 3 i decessi registrati di cui un 37enne, portando il bilancio totale dei deceduti a quota 426; i guariti ammontano a 2.572 mentre ci sono ancora 1.024 contagiati a domicilio, 501 in RSA, 126 in Ospedale e 15 in Terapia Intensiva.

Fugatti ha comunque ribadito che dal 18 maggio, qualora i numeri continuassero a scendere, ci saranno ulteriori aperture, dando vita a una effettiva “ripartenza” del Trentino. “Quello che chiediamo ai cittadini è di essere prudenti” ha sottolineato Fugatti. “La mascherina e le distanze sociali sono le precauzioni indispensabili da seguire per ripartire responsabilmente. Per avere delle aperture anticipate al 18 maggio abbiamo bisogno di stabilizzare ulteriormente il contagio, oggi abbiamo iniziato i test sierologici“. A tal proposito, Bordon ha affermato che il Trentino è la prima realtà italiana a realizzare un’indagine epidemiologica così importante.

L’Apss sta dunque esaminando i protocolli seguiti negli ospedali di Pavia e Mantova legati al plasma iperimmune ed è inoltre in arrivo in Provincia una macchina necessaria alla lavorazione del plasma che verrà utilizzata non appena possibile, mettendola a disposizione di tutte le strutture sanitarie trentine. Non sembra dunque un caso che anche sul proprio profilo Facebook il Presidente Fugatti abbia pubblicato, nella serata di ieri, un servizio giornalistico sul reparto Covid-19 dell’Ospedale di Mantova. Al momento, la cura al plasma sembra essere la strategia sanitaria per permettere la ripartenza del Trentino.