Plasma per combattere il Covid-19. L’Avis del Trentino lancia un appello ai guariti

Ora è corsa contro il tempo per fornire plasma con anticorpi per combattere il Covid-19 anche in Trentino. A lanciare l’appello l’Avis del Trentino che ha chiesto ai guariti di contattare direttamente la Banca del Sangue, oppure telefonare al numero 0461-916173 o inviare una mail al seguente indirizzo: avis.trento@avis.it.

Al momento la cura del coronavirus mediante il plasma autoimmune, rappresenta un progetto pilota della Lombardia con gli ospedali San Matteo di Pavia e Carlo Poma di Mantova, impegnati in prima linea.

Due giorni fa il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha annunciato che anche in Trentino si procederà alla raccolta e alla lavorazione del plasma con finalità anti Covid 19.

E’ necessario però che il maggior numero possibile di persone guarite si renda disponibile per gli accertamenti necessari per valutare l’idoneità alla donazione di plasma iperimmune.

I test non fanno parte del panello di controllo dei donatori di sangue ed è per questo motivi che sono necessari ulteriori accertamenti.