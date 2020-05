Tar Catanzaro blocca riapertura bar e ristoranti in Calabria. Sarà così anche in Alto Adige?

In Calabria bar e ristoranti rimarranno chiusi. Nonostante l’ordinanza promossa dalla Presidente Jole Santelli che,lo scorso 29 aprile, aveva disposto la riapertura totale con possibilità di servire ai tavoli, se all’aperto, per bar, ristoranti ed agriturismo, il TAR di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri bloccando, di fatto, l’ordinanza.

Tale notizia potrebbe interessare direttamente anche l’Alto Adige, geograficamente molto lontano dalla Calabria, che nella giornata di ieri, aveva approvato all’interno del Consiglio provinciale una legge per la riapertura immediata di attività commerciali, produttive, industriali e artigianali.

Tale ripresa delle attività economiche, prevista per l’11 marzo anche per i servizi alla persona, potrebbe quindi essere bloccata, se dal Consiglio dei Ministri decidessero di agire come con la regione calabrese.

Ricordiamo che, come emerso dai dati pubblicati sui bollettini, la Calabria già giorni fa – poco dopo l’inizio della Fase 2 – era rientrata tra le prime regioni a decessi zero e pochissimi casi di nuovi contagio.