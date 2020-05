In Trentino il commercio al dettaglio riapre a partire da venerdì 15 maggio

Il Trentino riapre il commercio al dettaglio a partire da venerdì 15 maggio. Lunedì 18, riapriranno anche ristoranti, bar e servizi alla persona. Si aprono quindi nuove sfide, che il territorio è pronto ad affrontare, forte anche del grande incremento dei tamponi e dei test sierologici effettuati finora. Il Trentino attualmente è al primo posto in Italia per tamponi effettuati in proporzione alla popolazione residente.

La notizia, così come affermato dall’ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento, dovrà essere convalidata da un’apposita ordinanza del Presidente Fugatti che darà via al tutto. Nel corso della conferenza stampa Fugatti ha poi aggiunto:” Perché anticipiamo? Perché crediamo che debba essere rispettata una certa programmazione delle nuove aperture. Siamo sempre andati gradualmente su certe cose siamo arrivati anche dopo come con le libertà individuali. Per evitare spostamenti massicci dal 18 abbiamo deciso di anticipare di due giorni il commercio al dettaglio.Negozi di abbigliamento, scarpe, quant’altro, torneranno aperti e invitiamo i trentini a tornare ad interessarsi. Dal 18 maggio tutto il resto. Lo si farà in base ai protocolli nazionali e provinciale“.