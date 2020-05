“Dov’è Bugo?”. In produzione il libro di Morgan sui fatti di Sanremo

L’eliminazione della coppia Bugo e Morgan dallo scorso Festival di Sanremo ha monopolizzato il mondo dei social fino all’inizio dell’emergenza Coronavirus. Ora Marco Castoldi, nome reale dell’ex cantante dei Bluvertigo, sarebbe sul punto di scrivere un libro per raccontare esattamente la sua versione dei fatti.

Morgan avrebbe infatti in mente di scrivere una trilogia sulla sua vita, dal titolo “Essere Morgan“. Già in questi giorni, infatti, sui suoi canali social – in particolare Instagram – l’ex giudice di X Factor sta pubblicizzando “La Casa Gialla“, primo capitolo della trilogia: tema centrale, lo sfratto dalla propria abitazione, affrontato ripercorrendo vari episodi della sua carriera.

Intervistato dal Corriere della Sera, Morgan ha poi dichiarato che il secondo capitolo si chiamerà “Dov’è Bugo?“, frase che lo ha reso celebre nel periodo post-Festival attraverso migliaia di meme e vignette con questa dicitura, opportunamente modificata. “Bugo mi ha strumentalizzato” ha affermato il cantante nell’intervista. “Mi ha chiesto di cantare mentre ero sotto sfratto, cercando di farsi pubblicità usando il mio nome e la mia voce“.

Non si può escludere che il libro, oltre a raccontare la fallimentare esperienza sanremese, possa parlare anche del mondo delle case discografiche, da sempre molto inviso a Morgan che ha sempre preferito considerarsi uno spirito libero. Di certo, “Dov’è Bugo?” tornerà presto in cima alle ricerche.