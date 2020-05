Trentino. Fino a 1500 euro netti come bonus agli operatori sanitari che hanno fronteggiato il Covid-19

E’ ufficiale il riconoscimento del Bonus agli operatori sanitari anche delle rsa che hanno fronteggiato il Covid-19. A darne notizia oggi il Presidente Fugatti che ha ribadito che questo primo intervento è di 10 milioni di euro, cui seguirà un altro di 5 milioni di euro. 2742 dipendenti saranno i beneficiari del contributo per un complessivo di 500 mila ore di lavoro. Il bonus netto per un infermiere sarà di massimo 1500 euro netti. Stesse somme anche per gli operatori in RSA. Si conferma così quanto affermato nella mattinata dalla nostra testata.

Fugatti ha voluto ricordare che ci sarà anche il rinnovo del contratto sanitario dopo tanti anni di attesa. “Vogliamo chiudere sul punto migliorando il contratto”.

Sul tema scuola Fugatti ha voluto ringraziare Bisesti per il lavoro svolto anche per trovare una soluzione nel settore 0-3 anni. I nidi verranno probabilmente riaperti così come gli asili se i contagi si caratterizzano su tali somme.

Stefania Segnana ha poi voluto ricordare che questo contributo iniziale è dato a chi è in prima linea, seguirà un secondo contributo per chi – come ha definito lei – è “in seconda linea. E’ un modo per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato in questo momento di emergenza”.

Una situazione ben diversa da quella presentata stamane da alcuni soggetti così come affermato anche da Fugatti che ha ricordato: “Se arrivare sino a 1500 euro netti per un infermiere o a 1600 euro per un operatore sanitario sono pochi per i sindacati, vabbè… Non voglio fare nessuna polemica”.