Coronavirus: quarto giorno senza decessi

È il quarto giorno consecutivo che fa registrare zero decessi per Covid 19. Ed anche i dati sui nuovi positivi sono incoraggianti: soltanto 1, a fronte di quasi 2000 tamponi analizzati.

Lo conferma l’ultimo rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riferito alle ore 9 di stamane, domenica 31 maggio 2020.

L’unico caso positivo individuato non è minorenne e non proviene da Rsa.

Stabile il numero dei ricoveri (16 di cui 3 in terapia intensiva a Rovereto). Per quanto riguarda i tamponi, 1.537 sono stati analizzati da APSS e 373 da FEM per un totale di 1.910 test. (gp)

LA SITUAZIONE IN ITALIA

Coronavirus, bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 233.019 (+355) di cui 42.075 attuali (-1.616)

• DECEDUTI: 33.415 (+75)

• GUARITI: 157.507 (+1.874)

LA SITUAZIONE NEL MONDO

6.120.740 Casi Totali di cui 370.854 morti in 188 nazioni

A cura di Giuseppe Papalia, Secolo Trentino.