Come mai Cristiano Malgioglio cade dai divani?

Ieri sera durante la puntata di “LIVE” “Non è la D’Urso“, la diretta della domenica sera su canale 5 condotta da Barbarella nazionale, Cristiano Malgioglio – mentre si stava per discutere della fondamentale cacciata dei dinosauri da parte di Al Bano Carrisi – è caduto dal divano. Scivolato, lentamente e paf, come se niente fosse, sul pavimento si è ritrovato.

Se vi ricordate – ma sicuro che lo ricordate – Cristiano Malgioglio era caduto anche nella “Casa del Grande Fratello VIP“, sempre scivolando dal divano, erano ben tre anni fa.

Poi cadde per terra, con Barbara d’Urso, ancora in un “Domenica LIVE” con la Vienier ma in scena, lo scorso anno, poi cadde in “90 Special” in quel caso per l’abbondante bagno di folla.

Ora – ieri sera – Cristiano Malgioglio è di nuovo cascato, dal divano, perché i pantaloni di raso sono scivolati sulla pelle integrale presumibilmente finta del divano di “LIVE Non è la D’Urso”.









Ma in realtà, perché Cristiano è soggetto a cose di questo genere e apparenti gaffe che si perpetuano nel tempo?



Malgioglio era un tempo un cantante, un ragazzo estroso e sempre molto curato nel suo look. Se avete fatto caso, ma certamente avete fatto caso .. si tratta di un ragazzo molto emotivo, un uomo tutto sommato timido, anche se eccentrico, che è sempre molto teso. Un pochino confusionale. Basta pochissimo per mandarlo in tilt.



Un lieve getto d’aria, un volume acceso, delle luci forti, i rumori .. non ci sono situazioni che non mettano il nostro povero e amatissimo Cristiano Malgioglio in difficoltà. Per di più – oltre che emotivo – è molto sincero, cosa che lo porta a vivere le situazioni in modo molto attento e partecipato.



Ecco quindi la spiegazione più semplice ai continui incidenti fisici di Cristiano Malgioglio: abiti da scena improponibili, delicati, con scarpe di un certo genere, in tessuti ricercati, che si incontrano con gli studi televisivi dove è tutto abbastanza rapido e stressante. Il nostro buon Cristiano viene così travolto dalla scena, dagli eventi, dalle situazioni e .. finisce spesso per ruzzolare per terra. Senza gravi conseguenze, tuttavia.



Di Martina Cecco