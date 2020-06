2 giugno, vilipeso dagli Schützen, Urzì: dove è la condanna delle Istituzioni locali?

La misura è colma e l’ultima provocazione degli Schützen che offende l’Italia intera deve trovare una immediata condanna da parte di tutte le forze politiche, altro che occhiolini ammiccanti come fatto nei giorni scorsi dal Presidente Kompatscher nei riguardi dei secessionisti per dare più forza alla sua trattativa con Roma sulla finanza locale..

I secessionisti vanno isolati, devono essere sospese tutte le forme di finanziamento ad una organizzazione che è foriera esclusivamente di tensioni e provocazioni antitaliane.

L’ultima iniziativa offende nel cuore l’Italia e chi la ama, definito come un pazzo per questo. Cosa si aspetta ancora?

Tolleranza e benevolenza verso questi personaggi squallidi e senza moralità civica impongono una giusta reazione della società civile, non silenzi complici se non addirittura connivenza come sembra esserci in alcuni ambiti anche della politica locale. O va bene che si possa impunemente insultare l’Itala e chi la ama?

Il giorno della festa della Repubblica non è stato individuato a caso per la volgare messa in scena dei cappelli piumati.

Proprio la scelta di questa data può fare parlare di vilipendio della Nazione.

Lo ha dichiarato il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e provinciale de L’Alto Adige nel cuore Alessandro Urzì.