Mattarella: abbiamo bisogno di unità. Dividersi sarebbe un errore storico

“Ha ragione il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: questo è il momento di una forte unità tra tutte le istituzioni, i partiti, le forze sociali per affrontare insieme la piu grave crisi economica e sociale che l’Italia ha avuto dal dopoguerra. Dividersi o andare in ordine sparso sarebbe un errore storico ed un danno per il Paese”. Lo sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, su Facebook. “Dobbiamo far tesoro dell’appello del Presidente Sergio Mattarella che ancora una volta con grande lucidità e saggezza ci ha indicato il percorso da seguire. Dobbiamo ripartire con grande unità. dai grandi valori fondativi della nostra Repubblica: la solidarietà, la centralità del lavoro e della persona, la coesione e l’equità sociale, ma soprattutto il senso di responsabilità e del dovere, come quello dimostrato da migliaia di lavoratrici e lavoratori in questi mesi terribili per il Paese. Non dobbiamo disperdere i sacrifici enormi che hanno fatto tante italiane e tante italiani in queste settimane. Abbiamo bisogno di un grande “patto” tra Governo e parti sociali, sostenuto da tutte le istituzioni e forze politiche del paese, per guardare al futuro con speranza ed ottimismo, per ricostruire con la massima partecipazione e condivisione di obiettivi la nostra economia ed il nostro sistema produttivo, ridurre le enormi diseguaglianze sociali, offrire una prospettiva di lavoro stabile e di qualità ai nostri giovani”.