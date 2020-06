Per usare Immuni devi comprare un nuovo telefonino

Devi comprarti un nuovo telefono, o in alternativa aggiornarlo, se vuoi usare Immuni, l’app governativa lanciata per contribuire al contenimento della diffusione del coronavirus. Questa si può scaricare o su Apple Store o da Google Play e può essere utilizzata correttamente se lo smartphone Android o iPhone verifica tutti e tre i seguenti requisiti: Bluetooth Low Energy, Android versione 6 (Marshmallow, API 23) o superiore, Google Play Services versione 20.18.13 o superiore. Escluso da queste versioni anche Wiko.

I modelli di iPhone che supportano iOS 13.5 e quindi la App Immuni sono i seguenti: 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xr, Xs, Xs Max, X, SE (2nd generation), 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE (1st generation). Non sarà possibile usare Immuni se il modello di iPhone non permette l’aggiornamento di iOS a una versione pari o superiore alla 13.5.

Nei fatti criteri stringenti, che bloccano molte persone che non hanno un telefono moderno o in alternativa che hanno difficoltà ad aggiornarlo.

Del resto la APP ha fatto la sua comparsa ufficiale il penultimo giorno del lockdown, ormai a emergenza conclusa, non rispondendo alle finalità che si era posta l’operazione anche se questa può sempre tornare. Inoltre il suo uso è facoltativo e si deve vedere se il 20% della popolazione la utilizzerà al fine di rendere utili i suoi servigi.

E se uno ha un vecchio telefonino, semmai del 2014 o 2015, e vuole usare la app? Deve comprarsene uno nuovo!