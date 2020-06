Riva del Garda. Denunciato uomo che si masturbava in spiaggia davanti a delle ragazze

E’ tempo di fine lockdown e di fase 3, ma è anche tempo del ritorno di atti osceni in luogo pubblico. Domenica a Riva del Garda un uomo è stato sorpreso in spiaggia a masturbarsi proprio mentre tante famiglie passeggiavano lungo il lungolago della celebre località trentina.

Domenica pomeriggio a Riva del Garda la Squadra Volante del Commissariato di PS, ha denunciato per atti osceni in luogo pubblico uno straniero 50enne sorpreso in spiaggia a masturbarsi.

Personale del Commissariato di Riva del Garda, verso le 16.20 di domenica, durante i controlli dei parchi e delle spiagge del lago, veniva richiamato da una donna che poco prima aveva sorpreso un uomo mentre si stava masturbando.

Lo straniero, residente da anni in un comune del basso Garda, aveva scelto una panchina di fronte ad alcune ragazze, che vista la bella giornata si erano distese al sole per l’abbronzatura estiva. Una volta seduto, sicuro di essere visto dalle persone di fronte a lui, aveva iniziato a masturbarsi. Le ragazze, pur sorprese dalle pratiche e dall’atteggiamento disinvolto dell’uomo, erano riuscite, comunque, a filmare con il telefonino quanto stava accadendo e nel frattempo ad avvisare gli Agenti in servizio proprio lungo le rive del lago.

L’immediato intervento degli Agenti poneva fine all’indecente esibizione dell’uomo, che veniva accompagnato dalla Volante al Commissariato di P.S., dove veniva sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 527 del C.P.