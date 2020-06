E’ risultato negativo al coronavirus, il paziente arrivato al pronto soccorso dell’Ospedale di Codogno nella giornata di giovedì.

I risultati del tampone effettuato nel primo pomeriggio di giovedì hanno evidenziato come il paziente, arrivato al pronto soccorso con sintomi febbrili, non fosse affetto da covid-19, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto il personale dell’Ospedale riaperto giovedì dopo che era stato chiuso il 21 febbraio scorso.

Come riporta il Corriere della Sera, sull’evento è intervenuto direttamente il Sindaco di Codogno, Francesco Passerini, dichiarando: “Un pronto soccorso serve anche a quello. È strutturato per cercare di prevenire ed essere un ulteriore presidio per il territorio lodigiano, soprattutto per la Bassa. So che la struttura aveva previsto che potessero arrivare pazienti Covid dalla procedura d’ingresso. Il ritorno è una notizia importante, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Serve continuare a tenere comportamenti seri. Solo con i dispositivi di protezione individuale si arriverà al contagio zero. Non è solo compito di un Comune, una Provincia, una Regione ma forse anche della stessa nazione. Non bisogna andare in crisi, perché è stato previsto un percorso e strumentazioni dedicate in caso di queste situazioni. Certo, che sia successo due o tre ore dopo la riapertura non è proprio un colpo di fortuna.”

Lo stesso Corriere riporta anche le prime dichiarazioni del direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della Asst di Lodi, Stefano Paglia, che era presente alla riapertura del Pronto Soccorso di Codogno e che in merito ha chiarito come il centro sia stato riaperto anche in virtù del fatto che ora le autorità sanitarie siano in grado di garantire la sicurezza sia per i pazienti che per gli operatori sanitari.