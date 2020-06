11 milioni di euro per lavori in provincia di Trento

In Trentino, la Ciclovia si sviluppa lungo la sponda Est del lago di Garda per circa 5,5 chilometri, nel tratto che da Torbole porta al confine con il Veneto, e lungo la sponda Ovest per circa 5,3 chilometri da Riva del Garda fino al confine con la Lombardia. D’intesa con i territori interessati, è stata data priorità alla realizzazione delle Unità funzionali (lotti) della sponda Ovest.

Per la parte trentina sono finanziati con risorse del Bilancio provinciale e della Comunità dell’Alto Garda e Ledro 9 milioni di euro, che concorrono a coprire i costi necessari alla realizzazione della prima unità funzionale che va da Riva del Garda alla Galleria Orione, i cui lavori sono in parte affidati, in parte in fase di progettazione. La prima parte dello stanziamento del Ministero delle infrastrutture e trasporti di 16,7 milioni di euro, è suddivisa in 1,6 milioni come previsto dal Protocollo già erogata e finalizzata a finanziare il progetto di fattibilità tecnico-economica complessivo del tracciato, mentre i successivi 15 milioni circa, a progettazione di fattibilità approvata dal Ministero, serviranno a finanziare un’altra unità funzionale sulla sponda Ovest, che la Giunta provinciale, d’intesa con i territori, riterrà prioritaria alla luce degli esiti della progettazione di fattibilità.