A poche ore dalle dichiarazioni dell’Oms che aveva affermato come gli asintomatici avessero basse possibilità di contagiare altre persone, Giorgio Palù, virologo e professore emerito di Microbiologia dell’università di Padova, è intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda e sconfessare quanto affermato dal capo del team tecnico anti-Covid-19 dell’Oms, Maria Van Kerkhove.

Attraverso una lunga intervista rilasciata ad AGI, Giorgio Palù ha dapprima ricordato come, con le conoscenze attuali, la quantità di virus nelle secrezioni degli asintomatici sia presente con valori simili a quelli di chi manifesta chiari sintomi. Ribadendo l’importanza di eseguire tamponi su tutta la popolazione, asintomatici e non.

“Il principio che vale per tutte le malattie contagiose o communicable, per dirlo in inglese, che si tratti di un microbo, un virus, un parassita o una tossina, è che le probabilità di manifestazione patologica da parte di un agente trasmissibile dipendono dalla concentrazione microbica. Lo sosteneva anche l’alchimista svizzero Paracelso, ‘Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum non sit’, Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto” ha poi aggiunto il virologo.

A suffragio della sua tesi, Giorgio Palù ha portato il fatto che attualmente siano pochi gli studi che abbiano analizzato in maniera completa ed accurata la carica virale del coronavirus, aggiungendo che solamente compiendo ulteriori verifiche si potrà avere un quadro chiaro e completo dei meccanismi alla base di questo tipo di contagi.

“La letteratura scientifica ci dice che gli asintomatici possono contagiare e diffondere l’infezione. Per questo stiamo facendo il possibile proprio per identificare e isolare tutti i casi, sintomatici e non, ma ad ogni modo la capacità di contagio dipende dalla carica virale” ha infine concluso il Professor Palù.