Forza Italia consegna i pacchi spesa alle famiglie per aiutare nel post Covid

Iniziativa in collaborazione con l'associazione Un ponte educativo di Trento rivolta alle famiglie aventi diritto.

Nella rete di solidarieta’ trentina ha fatto la sua parte anche Silvio Berlusconi che – come anticipato a livello nazionale – avrebbe attivato i gruppi locali per arrivare alle famiglie che hanno diritto al sostegno per diritto imponibile od ICEF.

Si tratta di pacchi alimentari solidali di Forza Italia arrivati a mezzo Ponte educativo con i furgoni nella notte a Trento. Forza Italia, nell’emergenza Coronavirus ha deciso di essere in prima linea anche nella solidarietà

Il Partito ha infatti acquistato ed ha distribuito i pacchi accompagnati da una lettera firmata da Giorgio Leonardi, tra i primi territori in Italia sull’iniziativa, di pacchi alimentari solidali alle famiglie più in difficoltà che stanno pagando le conseguenze e le ripercussioni della grave crisi economica aggravata dall’incidenza del contagio del Coronavirus.





Oggi più che mai è fondamentale non lasciare nessuno indietro, stare vicino a chi è stato duramente colpito dall’emergenza. E solo restando davvero uniti, nella difficoltà, possiamo risalire la china, rialzarci, rilanciare l’economia regionale e territoriale e di conseguenza ristabilire un equilibrio sociale che altrimenti rischia di sgretolarsi.

A cura di Martina Cecco