Arrestata in Spagna Francesca Cerrone, con accuse di anarchia eversiva

Nel 2017 si erano verificati dei fatti a Roma inerenti un attacco di matrice anarchica contro una stazione dei Carabinieri. Gli inquirenti inizialmente avevano chiarito che tutto era partito dalle operazioni studiate presso uno dei centri sociali della capitale.

Secondo quanto appare al momento i contatti della cellula anarchica composta da sette persone mettono in linea Cile, Germania, Italia e Grecia. Tanto che gli attentati attribuiti vanno dal nord al sud Italia. Per la gravita’ ora gli arresti di sette persone. Tra loro una31enne di origini trentine che aveva riparato da tempo in Spagna.

Ora il Centro Sociale Occupato Bencivenga di Roma ha ospitato un anarchico che ha organizzato l’attentato alla Centrale romana dei Carabinieri Sangiovanni da cui tutto parte.