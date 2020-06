Passione cavallo: riaprono i centri di equitazione

L’equitazione in provincia di Caserta è presente a Castel Volturno, Pontelatone Maddaloni Caserta San Tammaro. Le gare, sono frequenti, si svolgono presso i centri in date alterne, i giudici federali della Fise, sempre presenti si attivano con precisione con il loro cronometri per essere imparziali con i tempi. Le gare, anche di levello ludiche, sono coinvolgenti ed è sempre possibile assistere. Un atmosfera molto piacevole, con possibilità di consumare un pasto sotto le tende montate per l’occasione.





Anche l’agro aversano, ha il suo centro ippico. Sono iniziate le attività agonistiche e non, l’istruttore Stefano Capuano, non vedeva l’ora di iniziare di nuovo dopo il blocco per il corona virus. San Tammaro, si sta sempre più identificando con questo sport. A Carditello poi, la presenza di cavalli Persani presso la tenuta reale di Carditello, impreziosisce ancora di più questo magnifico animale. Il ranch southern, ospita numerosi cavalli da salto. Stefano Capuano, istruttore di secondo livello, accoglie chiunque voglia avvicinarsi a questo sport.

LA FISE, FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI è l’ente affiliato Coni di riferimento del centro.