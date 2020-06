Riapre da lunedì 15 giugno il Nido d’infanzia della Comunità di Primiero

Comunità di Primiero e Comuni hanno lavorato in queste settimane a stretto contatto con i responsabili della cooperativa Bellesini, per consentire la riapertura del Nido di Primiero, tra i primi a ripartire in Trentino. Dopo la chiusura legata all’emergenza Covid-19, il servizio Nido d’infanzia sarà attivo nei mesi di giugno, luglio e agosto. Un segnale positivo e di fondamentale importanza per tutte le famiglie del territorio che stanno per affrontare una stagione estiva non facile.

Nonostante la riduzione dei posti per le norme di sicurezza, nessuno è rimasto escluso in questa fase, mentre alcune famiglie hanno sospeso la frequenza, con la speranza che da settembre le limitazioni legate all’emergenza, consentano di ritornare con orari a pieno regime.

Da lunedì 15 giugno, a Tonadico saranno accolti tre gruppi di bambini: due la mattina e uno nel pomeriggio, per consentire il rispetto delle norme di sicurezza. A Canal San Bovo invece, un gruppo di bambini sarà presente nella struttura durante la mattinata. Complessivamente sono 16 i piccoli che frequentano le due sedi.

Il servizio Nido nella Comunità di Primiero è stato attivato dal primo febbraio 2010 nelle due sedi rispettivamente ubicate nel Comune di Canal San Bovo – località Lausen e nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza – frazione Tonadico in Via Fuganti, negli edifici messi a disposizione dai rispettivi Comuni.

Il Servizio è gestito dalla Società Cooperativa Scuole Materne Beato Stefano Bellesini di Trento su incarico della Comunità. Nei giorni scorsi a Canal San Bovo ha riaperto anche la Scuola materna con la presenza di una decina di bambini.

RIAPERTO ASILO DI BORGO LARES

Riaperta stamani anche la scuola materna di Borgo Lares, comune nato, come noto, dalla fusione di Bolbeno e Zuclo. Un momento importante per questa comunità che vuole ripartire, dopo lo stop forzato imposto dal Coronavirus, sottolineato anche dalla presenza dell’assessore provinciale Roberto Failoni e del sindaco Giorgio Marchetti. “Ci tenevo ad essere presente al primo giorno di riapertura qui con i bambini e le famiglie di Borgo Lares. – ha detto Failoni. – Ho visto dei bambini felici di ritrovare i loro compagni e le loro maestre, e questa era la cosa più importante. Ho visto anche genitori e nonni contenti di poter fare di nuovo affidamento su un servizio qualificato e sicuro, così importante per la comunità. Quello di oggi è un nuovo segnale di ritorno alla normalità, di cui abbiamo tutti bisogno. Un grazie sincero a tutti che anche in questo Comune si sono adoperati per il riavvio di un’attività indispensabile sul piano sociale ed educativo”.

RIAPERTO ASILO DI MONCLASSICO

Riapre da oggi anche la scuola dell’infanzia di Monclassico, pronta ad accogliere 13 dei 31 bambini iscritti, che sono stati divisi in due gruppi per svolgere con la massima tranquillità le attività didattiche negli ampi spazi dell’edificio che li ospita, assieme ad un grande giardino attrezzato.

In questo primo giorno di riapertura che segue il lungo periodo di isolamento dovuto al Covid-19 i bambini hanno mostrato uno spontaneo entusiasmo per il rientro a scuola.

Ad accoglierli, in questa mattinata così speciale per loro, c’erano l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli e il sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni.

“Sono contenta che un’altra scuola provinciale riapra le porte agli alunni in tutta sicurezza. I bambini hanno diritto ad una scuola accogliente e adeguata ai loro bisogni, pur nelle limitazioni che questa fase 2 comporta” ha detto l’assessore Zanotelli.

Il sindaco Lazzaroni ha ricordato che sono soprattutto i bambini ad aver bisogno di ricominciare le normali attività: “La scuola dell’infanzia è molto importante per la comunità e soprattutto per i bambini, che sono la parte più importante della collettività. I piccoli tornano a socializzare: lo devono fare in totale sicurezza e seguendo i protocolli e noi ci siamo impegnati ad applicarli. Oggi finalmente i bambini possono stare un po’ insieme, anche se in modo diverso. Tutta la nostra vita ora è diversa, ma era comunque necessario ripartire nel rispetto delle indicazioni di sicurezza, proprio per i bambini”.

RIAPERTURA A CAVEDAGO E IL COMMENTO DELL’ASSESSORE PROVINCIALE ALL’ISTRUZIONE MIRKO BISESTI

“Questo è un importante segnale di ritorno alla normalità, nell’osservanza delle norme che consentono alle famiglie di accompagnare i loro piccoli in aula in assoluta tranquillità”. L’esponente della Giunta provinciale ha sottolineato come quello offerto dalla scuola dell’infanzia sia “un servizio essenziale che sarà garantito fino alla fine di luglio in tantissime realtà di tutto il Trentino. Un servizio che offre l’opportunità ai più piccoli di socializzare e partecipare alle attività pedagogiche pensate dai loro maestri, e favorisce la conciliazione famiglia-lavoro per i loro genitori”. Secondo Bisesti “si tratta di un test importante in vista della riapertura di settembre. Oggi il numero degli iscritti è ridotto a circa il 40%, ma vogliamo fare in modo che in occasione del nuovo anno scolastico tutti possano ritornare alla materna”.

RIAPERTURA A RABBI

A salutare un rientro molto atteso, oltre alle insegnanti e al personale scolastico, c’erano l’assessore provinciale all’agricoltura, foreste, caccia e pesca Giulia Zanotelli e il sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini.

“Gli sguardi dei bambini dicono molto, esprimono la gioia di rivedere i compagni e le maestre. Per quanto possibile riprendono le attività da parte della scuola e le insegnanti si sono organizzate molto bene. Ringrazio l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno lavorato per la riapertura; questo percorso prosegue per garantire un servizio alla comunità, alle famiglie, ma soprattutto ai bambini, che dopo questo periodo sono felici di ritornare all’interno della scuola”, ha commentato l’assessore.