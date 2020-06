“Stamane, supportata dalla firma dai colleghi consiglieri del Gruppo consiliare Lega Salvini Trentino, è stata depositata in Consiglio provinciale una Proposta di mozione di cui sono prima firmataria che si propone un impegno di rilievo: quello di chiedere alla Giunta provinciale di stimolare «forme di collaborazioni e convenzioni tra i Comuni e i centri estivi finalizzati a rendere disponibili a questi ultimi spazi all’aperto per l’intrattenimento e il gioco dei bambini all’insegna di una condizione di sicurezza e prevenzione del contagio”.

Con queste parole è iniziato l’intervento con il quale il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, Alessia Ambrosi, ha voluto esprimere la propria soddisfazione per la proposta di mozione dedicata a consentire ai bambini trentini di poter usufruire, in totale sicurezza, dei centri estivi.

Per Alessia Ambrosi, visto l’avvicinarsi della stagione estiva, sarebbe importante permettere, sempre rispettando le logiche di prevenzione, un ritorno alla normalità soprattutto per i minori. Evidenziando come anche un articolo sulla rivista scientifica “The Lancet” abbia evidenziato come sui più giovani gli effetti della quarantena e la preclusione degli spazi aperti possano durare molti mesi se non anni.

“Ecco che allora la Proposta di mozione presentata, più che su un tema meramente organizzativo, risulta essere di fatto centrata su una priorità umana, educativa e sociale, che – da mamma prima ancora che da rappresentante delle istituzioni – so condivisa da parecchie famiglie trentine e della quale – stimolata da questa Proposta di mozione – ritengo che la Giunta provinciale presieduta da Maurizio Fugatti, fin da inizio legislatura attenta alle esigenze del territorio, saprà farsi interprete” ha infine concluso il Consigliere Ambrosi.