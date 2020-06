Patenti di guida: riapertura della commissione

Ci sono 3 nuovi positivi con sintomi ed altri 5 individuati tramite screening nel rapporto diffuso oggi dall’Azienda provinciale per i servizi sulla situazione Covid 19 in Trentino. Un aumento dei casi che ci può dare almeno due indicazioni: da un lato, che il Coronavirus è ancora attivo e che le regole imposte per frenarne la diffusione devono essere assolutamente seguite; dall’altro, che le attività di screening tutt’ora impiegate portano ad individuare soggetti asintomatici che, se non scoperti, esporrebbero ad ulteriori rischi molte persone. Sono ancora molti infatti i tamponi effettuati. Nella giornata di ieri ne sono stati analizzati 680 da APSS, 670 dal Cibio e 143 FEM per un totale di 1.493 tamponi. I ricoveri in ospedale restano uguali a ieri: 2 pazienti nessuno dei quali in rianimazione.

Dei nuovi casi positivi, nessuno proviene da Rsa e tra loro non ci sono minorenni.

Speciale Covid Free – E’ dedicato all’ascensore inclinato panoramico del Bastione Veneziano di Riva del Garda il nuovo “Speciale Covid free” realizzato dall’Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento per informare sulle regole e le norme di comportamento per l’accesso ai diversi servizi e luoghi del territorio.

In arrivo il nuovo numero di Terra Trentina – Sarà a breve nelle case dei suoi abbonati il secondo numero di “Terra Trentina”, periodico della Provincia che parla di agricoltura, ambiente e turismo. Quest’anno il focus della rivista è dedicato all’emergenza Coronavirus con approfondimenti sulle eccellenze della ricerca trentina, da Azienda sanitaria a Fondazione Mach, dal Cibio a Fbk, ma anche a Riparti Trentino, ovvero alle tante misure messe in campo dalla Provincia per la ripartenza. In sommario, tra gli argomenti di attualità la Tempesta Vaia, le storie e le emozioni di chi investe in sviluppo rurale, le gelate tardive, i paesaggi biodiversi, il progetto della Fondazione Crosina Sartori Cloch, la campagna per sostenere i prodotti trentini. Come sempre alcune pagine della rivista sono dedicate ai contributi tecnici e scientifici curati da FEM con la cimice asiatica e i lanci della vespa samurai per contrastarne la diffusione, la drosophila suzukii, l’afide lanigero, l’oidio della vite. Completano il numero le consuete rubriche, da A come Agricoltura, Alimentazione, Ambiente alle aree protette, dai libri all’orto, dalle energie rinnovabili a cibo e salute.

Riapre la Commissione patenti – Superata la fase acuta dell’emergenza da Coronavirus riprende domani, 19 giugno, l’attività della Commissione medica locale per le patenti di guida di Trento. Anche in questa fase è fondamentale rispettare le misure cautelari per contenere la diffusione del Covid-19 ed evitare quindi affollamenti nelle sala d’attesa e code allo sportello. Invitiamo quindi le persone che accedono al servizio a rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni che vengono date.

Gli appuntamenti già fissati dalla segreteria della Commissione medica dopo il 19 giugno sono confermati; quelli precedenti devono essere riprenotati dall’interessato chiamando la segreteria a partire dal 24 giugno al numero telefonico 0461 90 4635 (il mercoledì 8.30-12 e 13-15.30 e il venerdì 8.30-12) o inviando un’email a medicinalegale.commissionepatenti@apss.tn.it.

Le patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata (art. 2 Regolamente UE 2020/698).

Nel caso in cui l’appuntamento per la visita medica venga fissato o riprogrammato dopo la scadenza della patente di guida si può chiedere al Servizio della motorizzazione civile di Trento il rilascio del permesso provvisorio per poter continuare a guidare fino al giorno fissato per la visita medica in Commissione.

I permessi provvisori di guida rilasciati dalla Motorizzazione civile con scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio conservano la loro validità per 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

Gli attestati rilasciati ai conducenti di patenti di guida di categoria superiore (Gruppo 2) in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza.

Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi in Commissione medica – regolarmente muniti di mascherina chirurgica – con un minimo di anticipo (ma non più di 10 minuti) e con la seguente documentazione:

scheda di Triage Covid compilata e firmata (disponibile sul sito Apss a questo link https://bit.ly/2UyQTJQ)

copia del documento di identità e copia della patente di guida (se in possesso)

fotografia in formato tessera

originale del versamento per la visita medica da effettuarsi presso qualsiasi cassa di Apss (anche nei giorni precedenti la visita) o con pagamento on-line PagoPa dal sito di Apss (https://bit.ly/2YCOi2T)

originale del/i pagamento/i dei diritti dovuti al Ministero delle infrastrutture da effettuarsi presso gli Uffici Postali o le Tabaccherie/Ricevitorie abilitate nei giorni precedenti la visita medica

copia della documentazione sanitaria richiesta, come specificato nella lettera di convocazione a visita medica

autocertificazione della situazione sanitaria in originale, regolarmente compilata e firmata

certificato anamnestico del medico di base nei casi in cui è previsto (conseguimento di ogni tipo di patente, persone over 80 anni e rinnovo patenti Gruppo 2).

Prima di entrare all’interno della struttura il personale incaricato effettuerà le operazioni di triage misurando la temperatura corporea che – se superiore a 37,5°C – non consentirà di accedere alla sala d’attesa e agli ambulatori medici.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente e responsabilmente queste istruzioni per facilitare il lavoro e ridurre la possibilità di trasmettere l’infezione da Coronavirus collaborando attivamente con il personale dedicato.