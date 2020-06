Moranduzzo contro il Ministro Bellanova: “Contrari alla sanatoria per immigrati”

Il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo, è intervenuto stamane per fornire il proprio punto vista in merito alla sanatoria per gli immigrati fortemente promossa dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova.

Devid Moranduzzo si è mostrato molto critico nei confronti dell’iniziativa del Ministro Bellanova, affermando che i primi risultati, come da previsione, siano assolutamente negativi.

Il Consigliere di Lega Salvini Trentino ha poi affrontato il tema della manifestazione, avvenuta ieri a Trento, a favore della sanatoria, aggiungendo: “Il risultato sono manifestazioni come quella andata in scena ieri a Trento da parte di una trentina di persone con la quale si vuole puntare a una liberalizzazione dei permessi di soggiorno indiscriminata. Del resto, le priorità per qualcuno sono queste e non la pesante crisi economica che il nostro Paese sta affrontando”.

In chiusura d’intervento, Moranduzzo ha specificato come la posizione della Lega sul tema sia molto chiara, evidenziando come tali situazioni possano portare solamente a nuove, pericolose, aperture di rotte di migrazione. Eventualità che il Consigliere provinciale ritiene pericolose per la salute pubblica, soprattutto considerato il particolare, e difficile, contesto odierno.