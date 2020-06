Merano, arrestata 19enne in possesso di quasi un chilo di droga

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Merano hanno condotto una proficua attività antidroga. I controlli si sono soffermati su una giovane donna di Lagundo, che è apparsa insolitamente nervosa ed agitata alla vista dei militari dell’Arma. L’esperienza dei militari impiegati nel servizio e la conoscenza diretta della giovane ha indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti, questa volta con l’ausilio di una collega donna.

L’acume investigativo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile si è rivelato ancora una volta vincente quando, durante la perquisizione personale, nelle tasche dei pantaloni della donna sono state trovate alcune pasticche di droga del tipo ecstasy. Inevitabile la successiva perquisizione dell’abitazione della ragazza, rivelatasi un vero e proprio bazar.

Fra le sostanze sequestrate figurano infatti quasi 750 grammi di marijuana, funghi allucinogeni, alcuni grammi di hashish, 46 pasticche di ecstasy, 13 pastiglie di “LSA” (una droga sintetica allucinogena), alcuni grammi di cocaina e ketamina oltre a due 2 bilancini elettronici.

Al termine delle attività di rito, i militari dell’Arma hanno quindi tratto in arresto la ragazza che ora si trova nella Casa Circondariale di Trento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga sequestrata è stata affidata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri, per le successive analisi. Un altro bel colpo al mercato illegale del traffico e consumo degli stupefacenti in Provincia di Bolzano, che ha tolto dalla città del Passirio un bel quantitativo di sostanze stupefacenti solitamente indirizzate ad un target di giovani.