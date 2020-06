Nel giorno di San Vigilio, Nimir Abdel-Aziz firma con la Trentino Volley

Oggi, venerdì 26 giugno, a Trento si celebra San Vigilio, patrono della Città; Trentino Volley vuole quindi offrire ai tifosi un motivo in più per festeggiare. È ufficiale infatti l’approdo in maglia gialloblù del miglior marcatore della SuperLega 2019/20: l’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz!

Lo straordinario colpo di mercato, tra i più importanti dell’intera sessione estiva 2020, è stato siglato: l’attaccante più prolifico delle ultime tre regular season (1.267 punti in 67 gare fra il 2017 e 2020) per i prossimi tre anni sarà un giocatore della Trentino Volley, proponendosi come il principale terminale offensivo della squadra gialloblù.

Il ventottenne originario di S. Gravenhage è infatti un giocatore fisico, in grado di garantire un notevole apporto fra attacco, muro e battuta; pur avendo iniziato a ricoprire il ruolo di opposto solo nel 2015 (in precedenza si era distinto anche come palleggiatore), ha saputo farsi valere in fretta, trascinando Milano nella parte alta della classifica.

Arriva a Trento per provare a vincere il suo primo trofeo da opposto e per infiammare il pubblico trentino, che può iniziare a festeggiare il suo ingaggio già a partire da questa sera. “Nimir Abdel-Aziz è un attaccante di livello mondiale, uno di quei giocatori che valgono da solo il prezzo del biglietto perché è fisico e spettacolare” ha spiegato il Presidente Diego Mosna. “Sono felice ed orgoglioso che abbia scelto Trentino Volley per proseguire la sua carriera in SuperLega; con il suo apporto possiamo compiere un importante salto di qualità e puntare sempre più in alto. Ho tanta voglia di vederlo in campo e spero che i trentini apprezzino questo regalo che abbiamo voluto fare loro proprio nella giornata del Santo Patrono“.

“Trentino Volley è sempre stata una grande Società ancora prima che una grande squadra” sono parole di Nimir Abdel-Aziz. “Ha vinto tanto, ha alle spalle una storia gloriosa; da qui sono passati giocatori fortissimi. Da avversario mi ha colpito il costante calore che si avverte al palazzetto, sempre pieno e con supporters molto rumorosi che sostengono bene i propri beniamini. Nello scegliere questo progetto ho provato solo belle sensazioni. Sono ancora più carico del passato; voglio tornare subito ad attaccare e a realizzare tanti punti per farmi conoscere e per scacciare via il periodo di lockdown che ci ha costretti a stare fermi per molto tempo“.

Nimir Abdel-Aziz sarà il quarto olandese della storia di Trentino Volley dopo Wytze Kooistra (centrale, in gialloblù nella stagione 2005/06), Kay Van Dijk (opposto, stagione 2013/14) e Maarten Van Garderen (schiacciatore, stagione 2018/19).



NIMIR ABDEL-AZIZ

nato a S. Gravenhage (Olanda), il 5 febbraio 1992

201 cm, ruolo opposto

2009/10 Dynamo Apeldoorn – Olanda

2010/11 Landstede Volleyball – Olanda

2011/12 Sisley Belluno – Serie A1

2012/13 Bre Banca Lannutti Cuneo – Serie A1

2013/14 Ziraat Bankasi Ankara – Turchia

2014/15 Zaksa Kedzierzyn-Kozle – Polonia

2015/16 Stade Poitevin Volley Beach – Francia

2016/17 Stade Poitevin Volley Beach – Francia

2017/18 Revivre Milano – SuperLega

2018/19 Revivre Axopower Milano – SuperLega

2019/20 Allianz Milano

2020/21 Itas Trentino SuperLega

Palmares

1 Campionato olandese (2010)

1 Coppa di Olanda (2010)

In nazionale

210 presenze con la Nazionale Olandese

Medaglia d’Oro European League 2012

Miglior Palleggiatore European League 2012

Miglior Servizio European League 2012