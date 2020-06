Commissione d’inchiesta sulle mascherine deserta a Bolzano

I componenti della Giunta non si sono presentati alle audizioni nella commissione guidata da F. Ploner. Contrasto tra maggioranza e opposizione sul prosieguo dei lavori.

È tornata a riunirsi questa mattina la commissione d’inchiesta sull’acquisto e utilizzo di dispositivi protettivi durante la pandemia Covid-19.

Come riferisce il presidente Franz Ploner, “erano in programma le audizioni dei componenti della Giunta. Dopo aver atteso invano fino alle 9.15 il primo invitato, il presidente della Provincia Arno Kompatscher, siamo passati al punto 7 dell’ordine del giorno, vale a dire la programmazione dei lavori: è stata quindi letta e discussa la lettera con cui il pres. Kompatscher, facendo riferimento al parere dell’Ufficio legale della Provincia, invitava a rinviare le audizioni a dopo la chiusura delle indagini in corso”. Il vicepresidente della commissione Gerhard Lanz ha quindi proposto di sospendere i lavori dell’organo fino alla fine delle indagini, ma le opposizioni, dopo breve riunione, hanno respinto la richiesta, proponendo a loro volta di proseguire escludendo dalle convocazioni solo i funzionari ufficialmente coinvolti nelle indagini: “Questo compromesso è stato rifiutato dalla maggioranza”.

“Non essendo arrivato nessun altro assessore, l’opposizione ha quindi lasciato la sala sedute, facendo mancare il numero legale”, riferisce ancora Ploner. La commissione tornerà a riunirsi ora il 10 luglio. (MC Consiglio Provincia Autonoma di Bolzano)