Forza Italia Trentino: NO all’abbattimento dell’orso

La decisione della Giunta provinciale di abbattere l’orso, che ha ferito nei giorni scorsi, due persone solleva parecchie perplessità e Forza Italia invita ad un ripensamento e ad una valutazione più attenta delle conseguenze che avrebbe l’abbattimento del plantigrado. E’ significativo che oggi sul Corriere della Sera proprio i due feriti si dicano contrari all’uccisione dell’animale.

La delibera del presidente della Giunta – a nostro avviso – viola le norme nazionali e internazionali sulla tutela della fauna specialmente protetta e interpreta in maniera estensiva la possibilità prevista dal Pacobace (Piano d’azione interregionale per la tutela dell’orso bruno sulle alpi centro orientali ) di intervenire con azioni di controllo volte a risolvere i problemi e/o limitare i rischi connessi alla presenza di un orso problematico, poiché non spetta alla Provincia decidere il tipo di intervento. Il problema è un altro: le Giunte provinciali precedenti (Dellai e Rossi ) hanno dedicato progressivamente sempre meno risorse alla conservazione dell’orso, portando ad una completa assenza di informazioni, formazione e sensibilizzazione nei confronti dei residenti, dei visitatori e delle categorie economiche maggiormente interessate dalla presenza di grandi carnivori. Negli ultimi 7 anni gli incontri ravvicinati con ferimento sono stati quattro e sempre con orsi femmina in presenza di cuccioli. E’ nella natura che una madre difenda i propri cuccioli. L’orso si muove per lo più nelle ore serali e va fatta una campagna di informazione riguardo al comportamento da tenere nei boschi. Bisogna, a nostro avviso, dare corso a interventi gestionali condivisi per ottemperare alle normative fatte apposta per tutelare i cittadini e la fauna selvatica.

Negli ultimi anni il turismo trentino è in continua crescita e di sicuro non è stato influenzato da questi sporadici attacchi. Eliminare l’orso in questione, oltre che andare a ledere le sensibilità di moltissimi organismi vigili e preparati sul tema, potrà avere sicuramente delle pesanti ricadute in termini di boicottaggio delle vacanze in Trentino e già i feroci commenti che appaiono sulle pagine dedicate ne sono testimonianza, con le conseguenti ricadute negative sia in termini economici che di immagine. Dopo il virus il Trentino non può sopportare un’altra campagna a livello nazionale con incitamenti a non trascorrere le ferie in Trentino. Che l’argomento non sia di scontata liquidazione ne è prova il fatto che sia rimbalzato su tutta la stampa nazionale e sui social. E’ di conseguenza sinonimo di attenzione e di visione politica del medio lungo termine rendersi conto che temi di questa rilevanza devono entrare nell’agenda politica di ogni buon governo e di ogni forza politica e non ci si può più esimere dal pronunciamento in tal senso. Più che all’abbattimento sic et simpliciter la Provincia metta allo studio urgentemente misure alternative, tra le quali quella urgente di fermare la crescita di orsi sul territorio che ad oggi sembra essere sfuggita a qualsiasi controllo. In questo senso Forza Italia del Trentino chiede e si augura che la Giunta apra margini di revisione della delibera ed avvii un piano di seria convivenza tra l’uomo e l’orso.

Gabriella Maffioletti- Vice coordinatrice regionale di Forza Italia Trentino.