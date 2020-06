Covid-19. Pronto il primo vaccino al mondo: ecco a chi sarà somministrato

I soldati dell’esercito cinese saranno le prime persone al mondo a ricevere il vaccino contro il coronavirus. Come riporta il quotidiano Repubblica, oggi i militari cinesi dovrebbero aver ricevuto il primo vaccino al mondo contro il virus Covid-19.

Nonostante non sia ancora chiaro quante dosi verranno distribuite, quello che sembra certo è il fatto che la Commissione Militare Centrale abbia dato il via libera all’azienda CanSino per la distribuzione su larga scala, che dovrebbe durare un anno, ai soldati cinesi.

Secondo i primi risultati dei test, pubblicati su The Lancet, il vaccino dovrebbe essere sicuro e in grado di attivare, perlomeno in modo parziale, il sistema immunitario. Il vaccino inoltre avrebbe superato in maniera rapida le prime due fasi della sperimentazione, ricevendo il parere positivo alla sperimentazione sull’uomo.

Sempre secondo quanto riporta Repubblica, CanSino per il suo vaccino avrebbe utilizzato il metodo del “vettore virale”, ossia utilizzare un virus benigno, con all’interno una piccola parte di DNA artificiale, capace di diffondersi senza far ammalare le persone e allo stesso tempo di “istruire” l’organismo umano sulla creazione della proteina Spike.

Mentre nel resto del mondo i test e le discussioni intorno ad un possibile vaccino, sono ancora all’ordine del giorno, la Cina ha mostrato di aver superato tutti iniziando la diffusione del vaccino. Diffusione che, se i risultati dovessero essere positivi, la proietterebbe in una posizione di netto vantaggio sul resto del mondo.