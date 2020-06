Sparatoria nelle sedicenti Autonomous Zone dove gli estremisti hanno dichiarato guerra alla Polizia

La zona, inizialmente conosciuta come Capitol Hill Autonomous Zone (Chaz) e ora chiamata Capitol Hill Occupied Protest (Chop), è stata istituita tra le proteste per l’uccisione di George Floyd.

Si tratta di una occupazione tollerata per troppo tempo poiché fa parte di una protesta contro la brutalità della polizia, si tratta di una messa in scena di un teatro di auto-polizia. Non poteva durare.

Qualche ora fa dopo inutili trattative visti i precedenti la situazione precipitava con una sparatoria. Due i minori coinvolti. 16 e 14 anni. Secondo gli estremisti l’area sarebbe piu’ sicura in autogestione che gestita dallo stato. Ormai Floyd ha perso la vita da parecchi giorni. Che senso hanno queste sciocchezze?

Gravi i fatti. In una dichiarazione, l’ospedale Harborview Medical Center di Seattle ha affermato che uno dei ragazzi è stato portato da un veicolo privato alle 03:15 ora locale, mentre l’altro è stato portato dal team dei vigili del fuoco alle 03:30 di lunedì.

“Purtroppo la vittima di una delle due scariche di sesso maschile che è arrivata a Harborview alle 03:30 dalla zona di Chop a Capitol Hill a Seattle è morta”, ha aggiunto la nota.

Chief Carmen Best Poliziotta ha dichiarato che chi protesta non sta affatto cooperando. Cinque le sparatorie. Due i morti. Due i feriti. Uno in fin di vita.

Sebbene il sito sia stato inizialmente occupato da centinaia di manifestanti pacifici, questa è la quinta sparatoria all’interno dei confini di Chop negli ultimi 10 giorni. (MC)