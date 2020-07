All’Università di Trento primi passi verso un ritorno alla normalità

La voglia di normalità passa anche dal desiderio di frequentare gli ambienti di sempre, di ritrovare abitudini, di tornare fisicamente alle proprie attività. All’Università di Trento vanno in questa direzione la ripresa di laboratori per i corsi di laurea in Fisica e la riapertura di sale di lettura delle biblioteche di Ateneo. L’accesso alle sale è riservato a utenti UniTrento e la fruizione riguarda un numero ridotto di locali e di posti a sedere.

I laboratori didattici coinvolti sono quelli di: Elettronica, Ottica, Chimica, Fisica della Materia (a PovoZero) e di Misure fisiche (al Polo Ferrari 1). Si svolgeranno dal lunedì al giovedì fino al 17 luglio, con turni al mattino e al pomeriggio. Nel laboratorio di Misure fisiche viene messa in campo una modalità integrata che permette la collaborazione tra studenti/studentesse in presenza e a distanza. A garantire l’allestimento e l’operatività in sicurezza – sottolinea il Dipartimento di Fisica di UniTrento – è stato il personale tecnico dei laboratori didattici.

Da domani, giovedì 2 luglio, riaprono poi le sale di lettura delle biblioteche di Ateneo. Per quanto riguarda la città di Trento la novità riguarda la Biblioteca universitaria centrale Buc nel quartiere le Albere (con orario da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.45), mentre resta chiusa la sala studio di Palazzo Cavazzani di via Verdi.

In collina studenti, studentesse e altre componenti della comunità universitaria troveranno aperte la biblioteca di Scienze a Povo (con orario da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.45) e la biblioteca di Ingegneria a Mesiano (con orario da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.45). A Rovereto, infine, riapre le porte la biblioteca di Scienze cognitive a Palazzo Annona (con orario da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 19).

L’accesso è contingentato e riservato a studenti e studentesse di UniTrento e a utenti comunque dell’Ateneo. A loro, inoltre, è richiesto di seguire alcune indicazioni: prima di accedere, dovranno controllare la disponibilità di posti a sedere tramite la app (UniTrentoApp) e poi dovranno rispettare una serie di misure di sicurezza a tutela della salute propria e altrui (sanificare le mani, autocertificare la propria salute, tenere sempre la mascherina in tutti gli ambienti della biblioteca, quando si lascia libero il posto avvisare che va sanificato).