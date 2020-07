Rientra in Italia senza fare la quarantena. In Trentino scoppia focolaio di Covid-19 nella comunità kosovara

Nuovo focolaio di Covid-19 in Trentino. Ad affermarlo, durante una conferenza stampa, è stato direttamente il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’APSS, Antonio Ferro.

Antonio Ferro ha infatti reso pubblica, infatti, la presenza di un nuovo focolaio, all’interno della Provincia Autonoma di Trento. A causare questa catena di contagi sarebbe stato il comportamento imprudente di un cittadino del Kosovo che, dopo essere rientrato, non avrebbe utilizzato le precauzioni adeguate come per esempio la quarantena obbligatoria per chi rientra in Italia dall’estero.

Nello specifico l’uomo, rientrato dal Kosovo lo scorso 17 giugno, non solo non avrebbe comunicato il suo rientro alle autorità competenti, evitando così i 14 giorni di auto isolamento previsti, ma avrebbe anche fatto una festa, il 21 giugno, insieme alla comunità kosovara di Predazzo (circa 24 elementi).

Tre giorni dopo la festa, il 24 giugno, l’uomo si è sentito male e si è recato al Pronto Soccorso, risultando poi positivo, sia lui sia i suoi conviventi, al virus Covid-19. Le indagini effettuate hanno fatto poi venire allo scoperto sia la sua mancata segnalazione di rientro alle autorità, sia il fatto che avesse dato una festa.

I tamponi effettuati immediatamente su tutte le persone presenti alla festa hanno portato alla luce altri 5 infetti, sempre tra la comunità kosovara, con le autorità che hanno iniziato tempestivamente a tracciare i contatti di tutte le persone risultate infette.

Antonio Ferro ha poi informato come l’uomo sarà segnalato alle autorità per non aver comunicato il suo rientro sul suolo italiano e non aver rispettato i 14 giorni di isolamento previsti per questo tipo di operazioni.