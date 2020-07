Bolsonaro e Salvini sono “due coglioni”. L’affermazione choc di Gassmann

“Er coso Brasigliano s’è pijato er covid, sto poraccio… daje a dije metti a maschera, nun fa ’r cojone, dai l’esempio… gnente, ha fatto come voleva e mo so cazzi sua… e meno male che in Italia nun ce stanno cojoni così!!! ah…dimenticavo… scusate, ho detto na stronzata”. Alessandro Gassmann si scaglia su Twitter per colpire sia Matteo Salvini che il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, risultato recentemente positivo al Coronavirus.

