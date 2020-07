“Bene la conferma da parte del Presidente Fugatti riguardante la sistemazione del viadotto Canova a Trento per una spesa di 49 milioni di euro. Si tratta di un intervento particolarmente sentito dalla cittadinanza e non solo.”

Così il Consigliere provinciale di Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo, si è voluto complimentare con il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, per la sua decisione di sistemare un pezzo di storia del capoluogo trentino.

Devid Moranduzzo ha inoltre ricordato come il viadotto sia stato costruito nel 1976 dall’impresa Del Favero e come, ancora oggi, la sua importanza sia ancora assolutamente di primo piano per tutto il territorio provinciale. Lungo 685 metri, il viadotto è attraversato, in media, da quasi 40 mila veicoli al giorno, collegando le statali dell’Abetone e del Brennero con la Valsugana.

“Oggi la conferma da parte del Presidente Fugatti di destinare una congrua somma alla sistemazione del viadotto è una rassicurazione sul fatto che l’amministrazione provinciale stia ponendo le dovute attenzioni alle strutture viarie, specie in seguito alle approfondite ispezioni del maggio 2019 che hanno messo in evidenza l’evolversi degli ammaloramenti alle strutture del viadotto e che hanno reso necessari una serie di interventi straordinari di messa in sicurezza” ha poi concluso Devid Moranduzzo.