Polo Meccatronica in sella: sarà sponsor del Team Gresini nel campionato mondiale MotoE

Il Team Gresini Racing, campione del mondo MotoE, la categoria del motomondiale dedicata alle moto da corsa elettriche, conferma anche per il 2020 la collaborazione allacciata un paio d’anni fa con Trentino Marketing e che ha portato il Trentino a diventare lo sponsor principale della scuderia romagnola.

Collaborazione che quest’anno si arricchisce di un ulteriore accordo di promozione da parte della squadra capitanata dal campione in carica Matteo Ferrari e che vede come protagonisti i poli innovativi di Trentino Sviluppo: Polo Meccatronica, con il suo laboratorio di prototipazione rapida ProM Facility e Progetto Manifattura – Be Factory, destinata ad ospitare realtà innovative nel campo della mobilità sostenibile e dello sport-tech.

Non solo marketing, però. Trentino Sviluppo ha messo in campo anche le proprie tecnologie e competenze tecnico-scientifiche per sviluppare, insieme al Team Gresini, alcuni pezzi molto innovativi per rendere la moto guidata da Matteo Ferrari ancora più competitiva. Sulla Energica Ego Corsa del campione del mondo in carica domenica 19 luglio, ai box di partenza della prima gara del campionato, che si terrà sul circuito di Jerez de la Frontera in Spagna, non ci sarà quindi solo la farfalla del Trentino ma anche alcuni componenti progettate e stampate in ProM Facility.