Assicurazione: Malta, ragazza italiana ferita in un incidente stradale a Swieqi

Una ragazza italiana di 25 anni residente a Naxxar è rimasta ferita in un incidente stradale ieri mattina a Swieqi. Secondo quanto comunicato dalla polizia l’incidente ha avuto luogo intorno alle 7.30 del mattino in Triq Sant’ Andrija. La moto sulla quale la ragazza viaggiava come passeggera ha avuto una collisione con una Renault Clio guidata da un 27enne di Mosta.

La moto era guidata da un 32enne di Naxxar. Un’ambulanza ha portato i due motociclisti in ospedale. L’uomo è stato dimesso con ferite leggere mentre la ragazza è stata ricoverata.

Alla luce di questi gravi incidenti che vedono coinvolti i nostri connazionali all’estero, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, suggerisce caldamente a tutti coloro che sono in procinto di recarsi temporaneamente all’estero, nel loro stesso interesse, di munirsi della Tessera europea assicurazione malattia (TEAM), per viaggi in Paesi dell’UE, o, per viaggi extra UE, di un’assicurazione sanitaria con un adeguato massimale, tale da coprire non solo le spese di cure mediche e terapie effettuate presso strutture ospedaliere e sanitarie locali, ma anche l’eventuale trasferimento aereo in un altro Paese o il rimpatrio del malato, nei casi più gravi anche per mezzo di aero-ambulanza.

E’ infatti noto che in numerosi Paesi gli standard medico-sanitari locali sono diversi da quelli europei, e che spesso le strutture private presentano costi molto elevati per ogni tipo di assistenza, cura o prestazione erogata.

Occorre ricordare che le Rappresentanze diplomatico-consolari, pur fornendo l’assistenza necessaria, non possono sostenere nè garantire pagamenti diretti di carattere privato; soltanto nei casi più gravi ed urgenti, esse possono concedere ai connazionali non residenti nella circoscrizione consolare e che versino in situazione di indigenza dei prestiti con promessa di restituzione, che dovranno essere, comunque, rimborsati allo Stato dopo il rientro in Italia.