Forestale Crepac adibita a trasporto legname

Dopo la tempesta Vaia, necessaria la modifica della viabilità per l’esbosco di circa 16.000 m3 di tronchi Strada forestale in località Crepac di Moena, la più idonea viabilità forestale per il recupero del legname La tempesta Vaia ha causato la completa distruzione del bosco nella fascia di versante compreso tra le strade comunali di Penia e Medil, in destra Avisio. La necessità di recuperare in quel tratto circa 16.000 m3 di legname (quanto normalmente viene tagliato in 3 anni nell’intero territorio di Moena) ha imposto la modifica della viabilità forestale in quanto le due strade comunali non sono idonee ad eseguire il lavoro di recupero dei tronchi. Sono state studiate le possibili opzioni, alcune avanzate dall’amministrazione comunale, al fine di servire il versante con la più idonea viabilità forestale per consentire il necessario recupero del legname.

La soluzione più idonea rientra, fra l’altro, nell’ambito del Piano di Azione degli interventi di esbosco e ricostituzione dei boschi danneggiati dalla tempesta Vaia.