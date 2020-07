Ponte di Genova 70km orari causa errori di progetto

Sul nuovo viadotto si va piano: secondo quanto scritto dal Sole 24 Ore grazie alla nuova curva di tragitto dai 90 kmh del Ponte Morandi si scende ai 70. Cosa dicono gli esperti.

“Con l’inaugurazione ormai prossima del nuovo viadotto sul Polcevera (sta iniziando il collaudo statico sulla resistenza della struttura) e la conseguente “ricucitura” dell’A10 dopo il crollo del Ponte Morandi, tutti vedranno che qualcosa stona rispetto a una struttura così moderna e celebrata. Sono i limiti di velocità, di appena 80 km/h verso Genova e forse addirittura di 70 verso Savona, contro i 90 consentiti sul Morandi: il tracciato non è a norma. Gli addetti ai lavori lo sanno già da quando i monconi del vecchio ponte dovevano essere ancora demoliti (vedi Il Sole 24 Ore del 15 dicembre 2018), ma la fretta di ricostruire e l’esigenza di non alimentare ulteriori contenziosi hanno portato a non correggere l’errore.”

Leggermente inferiore dunque la velocita’ di crociera. Come riporta il Sole 24 Ore.