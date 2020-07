Orban contro Rutte: “Questo casino è colpa sua”

"A suo avviso non rispettiamo lo Stato di diritto, ma è una sua opinione personale e non è accettabile"

Il premier ungherese, Viktor Orban, ha accusato il collega olandese, Mark Rutte, di odiarlo personalmente e di voler punire il suo Paese. “Non so per quale motivo personale il premier olandese odi me o l’Ungheria”, ha detto Orban in conferenza stampa. “Ci sta attaccando duramente e ha fatto capire che visto che, a suo avviso, l’Ungheria non rispetta lo Stato di diritto deve essere punita finanziariamente”, ha aggiunto, “ma questa è la sua personale opinione e non è accettabile perché ancora sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria non c’è una decisione” riferendosi alla procedura Ue avviata contro Budapest, in base all’articolo 7.

“Prendete una decisione sull’Ungheria il prima possibile”, ha continuato Orban, assicurando di essere pronto a fare riforme. Il leader magiaro ritiene il primo ministro olandese Mark Rutte sia “il responsabile di questo casino”, ovvero della situazione di stallo che si è creata in Consiglio. “Se l’accordo non viene raggiunto – sostiene Orban – non è per colpa mia, ma per colpa dell’olandese (Mark Rutte, ndr)”.

“Io sono dalla parte dello status quo, di come funziona oggi sullo Stato di diritto e sulle regole di controllo del bilancio”, afferma l’ungherese. “La loro proposta, dal mio punto di vista, non migliora la qualità (delle norme, ndr). Se ci sarà uno strappo sarà per colpa loro, non per colpa mia”, avverte Orban, determinato a non accettare maggiori condizionalità circa l’assegnazione di fondi Ue da legare al rispetto di regole nazionali sulla trasparenza nella gestione delle risorse economiche e sull’indipendenza della magistratura.

“La sua posizione che è inaccettabile perché non c’è alcuna decisione su quale sia la situazione dello Stato di diritto in Ungheria”, sottolinea il primo ministro ungherese, che poi svela: “Durante il summit ho chiesto ai tedeschi di dare la garanzia che il Consiglio europeo prenda una decisione sullo Stato di diritto in Ungheria. Per favore, fatelo”, afferma con sicurezza di fronte alle telecamere. Incalzato da un giornalista sulla disponibilità ad avere un incontro bilaterale con Rutte, Orban risponde con ironia: “Dipende dai gusti, ma in ogni caso sono pronto”. AGI