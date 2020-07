Elezioni U.S.A. Kanye West tiene il primo comizio: “Le armi? Da sole non uccidono, sono le persone a uccidere”

Nelle scorse settimane, negli Stati Uniti, hanno creato molto clamore le dichiarazioni del rapper Kanye West che, attraverso il proprio profilo Twitter, aveva annunciato la propria candidatura alle presidenziali americane.

Quello che ai più era sembrata solo un tentativo di farsi pubblicità, ha visto invece il rapper fare molto sul serio. West, supportato sia dalla moglie Kim Kardashan che dal miliardario fondatore di Tesla Elon Musk, ha infatti tenuto nelle scorse ore il suo primo comizio elettorale.

A Charleston, nella Carolina del Sud, davanti ad un centinaio di persone, Kanye West ha dato luogo al suo primo comizio, che in alcune parti è stato scioccante.

Il rapper, durante il suo intervento, si è espresso su alcuni temi molto caldi affermando, per esempio, che l’aborto dovrebbe essere legale e aggiungendo come si dovrebbe dare un incentivo di un milione di dollari alle persone che decidono di avere un bambino. Questa mossa, secondo lui, potrebbe incentivare molte donne a decidere di non abortire.

Un altro passo particolarmente controverso del suo intervento ha visto il rapper parlare delle armi, tanto care ai cittadini statunitensi, dichiarando: “Le armi sono divertenti. Il punto è che se smettiamo di avere armi, quando gli altri Paesi verranno e ci troveranno senza armi cosa pensate che succeda? Sarete schiavizzati. Le armi non uccidono le persone, sono le persone a uccidere le persone”.

Nonostante quello di Kanye West continui a sembrare un tentativo di farsi pubblicità, il rapper ha iniziato la propria campagna elettorale, mostrando di avere posizioni molto conservatrici. Nonostante la sua candidatura sia arrivata in netto ritardo rispetto a quelle dei principali avversari, Donald Trump e Joe Biden, il rapper non è sembrato per nulla spaventato, mostrando, se non altro, carattere e personalità fuori dal comune.