Trentino Art Academy. Grande successo per le prime lauree on-line

Una giornata storica per la Trentino Art Academy quella di martedì 14 luglio 2020. Per la prima volta si è tenuta, in modalità on-line, la proclamazione dei primi laureati in una Accademia di Belle Arti trentina, riconosciuta AFAM, con sede a Trento. Questo ha segnato un momento storico per l’Accademia trentina che, per stessa orgogliosa ammissione di Luca Coser, Presidente della commissione di laurea alla Trentino Art Academy, non aveva mai vissuto un evento simile, aggiungendo: “Possiamo davvero esserne orgogliosi, e certi che le Istituzioni si accompagnino al nostro orgoglio“.

Un invito, quello di Coser, che richiama nuovamente l’attenzione sulla possibilità, non più remota, di poter investire sul territorio partendo dalla formazione artistica. Con una realtà, come quella nostrana, che per la prima volta ha permesso ai primi sei studenti (quattro diplomati/laureati in Design e due in Graphic Design) di consacrare finalmente il loro sogno e renderlo spendibile direttamente sul territorio.

Luca Coser, coadiuvato dai commissari, nonché relatori della commissione, Roberto Bortolotti, Claudio Cont, Ascanio Zocchi, Marco Olivotto e Luca Valentini, ha poi espresso le proprie felicitazioni a tutti gli studenti che per primi hanno segnato un importante traguardo per l’Accademia di Belle Arti trentina.

L’intera commissione si è auspicata che questa nuova modalità di proclamazione possa essere un nuovo, intraprendente, punto di partenza per un’Accademia di spessore in una Trento di spessore. Luogo dove da sempre Università, formazione e ricerca, si fondono per rappresentare uno degli asset strategici del territorio, che contribuiscono a renderlo amato e riconosciuto non solo in italia, ma sopratutto nel mondo.